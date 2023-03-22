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الاحتلال: منفذ عملية مجدو كان يمتلك معلومات دقيقة

22 آذار / مارس 2023 07:25

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت القناة "12 العبرية"، أن الوضع على الحدود اللبنانية لا يزال متوترًا، بعد أن سُمح بنشر أن منفذ تسلل إلى داخل إسرائيل عبر السياج الفاصل بواسطة سلم، دون أن يتم اكتشافه مشيرة إلى أن العملية كانت ناجحة من ناحية التخطيط، وأن المنفذ كان يمتلك معلومات استخبارية دقيقة.

وبحسب القناة العبرية فإنه بعد أسبوع من إعلان جيش الاحتلال عن مقتل منفذ عملية التفجير قرب مفرق مجيدو، لا يزال الوضع على الحدود اللبنانية، حيث دخل المنفذ إلى إسرائيل متوترًا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قوات أمن الاحتلال تستغرق وقتًا لتكوين صورة العملية، فقبل سنوات لم تسجل حالة شخص دخل فلسطين المحتلة  من لبنان وقام بتنفيذ عملية في المنطقة.

 وأعلن الجيش أنه منذ أيام كانت هناك جهود للتحقيق في طريقة دخول المنفذ إلى عمق الداخل المحتل وكل هذا يشير إلى أن العملية تم الإعداد لها لفترة طويلة واستخبارات عالية الجودة، بفضلها تمكن المنفذ من تنفيذها، الأمر الذي يعزز احتمالية تورط حزب الله.

وأفادت مصادر عسكرية أن المنفذ تمكن من عبور السياج الفاصل بمساعدة سلم كان يحمله وابتعد عن الحدود دون أن تلاحظه قوات الجيش المنتشرة في المنطقة أو أجهزة المراقبة.

عكا.

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