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وزيرة "إسرائيلية" تثير أزمة جديدة مع الإمارات

22 آذار / مارس 2023 09:26

ارشيف
ارشيف

الداخل المحتل-الرأي:

أثارت وزيرة النقل والمواصلات "الإسرائيلية"، "ميري ريغيف"، أزمة جديدة في العلاقات بين "إسرائيل" ودولة الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الوزيرة صرحت "زرت دبي في السابق، ولن أعود إلى هناك، لم يعجبني ذلك المكان".

ووفقاً للقناة السابعة، فبعد التصريح غير الناجح لوزيرة المواصلات ريغيف، فإن وزير الخارجية منخرط في مهمة تقليل الضرر.

 من جهته قال وزير الخارجية "الإسرائيلي"، "إيلي كوهين"، مغردا برسالة أشاد فيها بدبي وكتب فيها "أحب دبي".

وفي وقت لاحق علقت الوزيرة ميري ريغيف، أنها تحدثت مع سفير الإمارات محمد الخاجة وأوضحت له أن وسائل الإعلام تحاول إخراج تصريحاتي عن سياقها

وفقًا لبيانات السفارة "الإسرائيلية"، فقد زار أكثر من نصف مليون "إسرائيلي" دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اتفاقيات إبراهيم.

عكا.

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