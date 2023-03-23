الأسرى يعلنون وقف الإضراب بعد رضوخ الاحتلال لمطالبهم

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، تعليق الأسرى في سجون الاحتلال خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد استجابة إدارة السجون لعدد من مطالب الأسرى.

وباركت الوزارة في بيان لها، انتصار إرادة الأسرى على جبروت وظلم الاحتلال وإدارة سجونه، مؤكدةً أنها جولة في إطار صراع ممتد لا تنتهي فصوله إلا بتحرير الأسرى وكسر قيودهم.

وقالت: "إن هذا الانتصار يجب أن يكون دافعًا إضافيًا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله ومؤسساته، بالعمل الجاد لتحرير الأسرى لأن معاناتهم لم تنتهي بعد، فالسجان لا يُؤتمن مكره وغدره".

وحيّت الوزارة الأسرى الذين يثبتون كل يوم أنهم قادرون على انتزاع حقوقهم، ولديهم من القوة والصلابة ما يمكنهم من صد أعتى الهجمات الصهيونية بحقهم.