الطقس: أجواء دافئة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في المناطق الجبلية دافئا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في المناطق الجبلية دافئا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء والليل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: فتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.