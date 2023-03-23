أطعمة مهمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

وجبة السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، حيث إن تناولها يساعدك على الصيام ويجعلك تشعر بالترطيب والحصول على الطاقة الكافية للصيام في اليوم التالى، ويجب أن تختار نوعية الأطعمة التي تمنحك ترطيباً وشعوراً بالشبع في وجبة السحور، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة يجب أن تأكلها في السحور لتحافظ على طاقتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أطعمة يجب أن تأكلها في السحور لتحافظ على طاقتك



1- البلح أو التمر

التمر جزء لا يتجزأ من صيام رمضان سوف يمنحك تناولها في السحور دفعة من الجلوكوز للبقاء نشيطًا خلال اليوم.



2- البطيخ

يساعد على ترطيب الجسم جيدًا لصيام يوم كامل.



3- التفاح

التفاح غني بالألياف وفيتامين سي.



4- الخبز البلدى

الخبز غني بالألياف والكربوهيدرات يمكنك أيضًا اختيار مجموعة متنوعة من الحبوب.



5- الموز

فاكهة مهمة ، تناولها سيساعدك على الشعور بالشبع والتغذية.



6- البطاطس

غنية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات الجيدة - وهي ضرورية لمساعدتك على البقاء نشيطًا وحيويًا.



7- الزبادي

يساعد الزبادي في الحفاظ على صحة الأمعاء، كما أن البكتيريا الجيدة الموجودة في الزبادي ضرورية لصيام صحي.



8- الفول

غني بالبروتين ويساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة طويلة.