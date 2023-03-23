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علاجات منزلية لتخفيف التهاب الحلق.. متى تلجأ للطبيب؟

23 آذار / مارس 2023 09:04

علاجات منزلية لتخفيف التهاب الحلق.. متى تلجأ للطبيب؟
علاجات منزلية لتخفيف التهاب الحلق.. متى تلجأ للطبيب؟

يصبح التهاب الحلق أو البرد شائعًا مع تغيير الموسم، يمكن أن يؤدي إلى ألم في الحلق أو حكة أو تهيج، يمكن أن يزداد الألم سوءًا عند محاولة ابتلاع مشروب أو تناول طعام.

نظرًا لأن التهاب الحلق ليس مشكلة خطيرة ، يميل الناس إلى تجاهله حتى يختفي من تلقاء نفسه. ولكن ماذا لو قلنا لك إنه يمكنك علاجه عاجلاً بمساعدة بعض الطرق الطبيعية؟ 

وفقا لموقع "HealthShots " نتعرف على طرق تهدئة آلام التهاب الحلق.

كيفية التخلص من التهاب في الحلق؟
1. النظافة مهمة
 
الحفاظ على النظافة الجيدة أمر حيوي لإبعاد هذه المشاكل، لذلك، استمر في غسل يديك جيدًا وبشكل منتظم، لا تنس تغطية فمك وأنفك عند السعال والعطس، أيضًا ، يجب تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروسية أو بكتيرية، يجب أيضًا تجنب مشاركة الأطعمة والمشروبات.

2. تغيير بعض عادات نمط الحياة 
هناك إستراتيجية جيدة أخرى للتخلص من التهاب الحلق وهي تغيير عادات نمط حياتك مثل تجنب التدخين أو التعرض للتدخين السلبي، والحصول على قسط كبير من الراحة، وشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، سيساعدك البقاء رطبًا أيضًا على الحفاظ على رطوبة حلقك. يمكنك أيضًا استخدام المرطب أو المرذاذ.

3. جرب بعض العلاجات المنزلية
في حين أن هناك الكثير من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتهدئة التهاب الحلق، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها، يوصي بالغرغرة بالمياه الدافئة المالحة ، واستخدام العسل، وشطف الأنف والجيوب الأنفية ، وتناول مكملات فيتامين C ، وتناول السوائل الدافئة يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج من التهاب الحلق.

4. اشرب شاي الأعشاب
 
يجب عليك شرب بعض أنواع شاي الأعشاب التي قد تساعد في إدارة أعراض التهاب الحلق ولكنها قد لا تكون آمنة للجميع ، أظهرت الدراسات أيضًا أن شاي الأعشاب يمكن أن يساعدك في التعامل مع التهاب الحلق، وجدت دراسة أن شاي الأعشاب يمكن أن يعالج بكتيريا Streptococcus ، وهي البكتيريا المسؤولة عن التهاب الحلق.

5. لا تتجاهل الأعراض الشديدة
يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق الاتصال بطبيبهم على الفور إذا واجهوا أي أعراض تشير إلى مرض أكثر خطورة، تحدث إلى طبيبك إذا لم تتحسن بعد 10 أيام من المعاناة من هذه الأعراض، لا تتجاهل خطورة الموقف إذا واجهت صعوبة في التنفس أو طفح جلدي أو عدم القدرة على شرب أو ابتلاع اللعاب أو صعوبة في فتح فمك أو تغيرات في صوتك

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