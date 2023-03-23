المدهون: انتصار الأسرى دليل على وهن وضعف الاحتلال

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، تعليق الأسرى في سجون الاحتلال خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد استجابة إدارة السجون لعدد من مطالب الأسرى.

بارك وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة بهاء الدين المدهون، انتصار الأسرى على السجان الصهيوني، مؤكدا أن الانتصار الأكبر والأعظم هو يوم تحرير الأسرى وكسر قيودهم.

وقال المدهون في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه: "انتصار الأسرى العُزل الذين لا يملكون إلا إرادتهم، يدلل على وهن وضعف هذا العدو الطارئ اللقيط، وأن دحره عن أرضنا وبلادنا يحتاج مزيدًا من الصمود والثبات والتمسك بالحقوق والتسلح بالإرادة، ونرى أن معركة الأسرى لازالت قائمة، حتى وإن انتهت جولة فإن الاحتلال لن يتورع عن العودة وممارسة هوايته بالتضييق عليهم وتنغيص عيشهم".

وأضاف: "هذه الجولة أثبتت بأن استنفار شعبنا بكل مكوناته، والتفافه وتلاحمه مع إخوانه الأسرى، هو سبب أساسي في تثبيت الأسرى وانتصارهم، ودعم صمودهم لتحقيق أهدافهم، ونعاهد أبطالنا الأسرى أن قضيتهم ستبقى تسيطر على اهتمامنا وعملنا حتى نراهم أحرارًا".