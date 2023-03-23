أفضل المشروبات والعصائر في رمضان.. وطرق تحضيرها

تعرفوا على أفضل العصائر التي يمكن تناولها في رمضان وفوائدها وطرق عمل التمر باللبن والخروب والكركديه وقمر الدين والتمر الهندي.

بعد صيام يوم طويل في رمضان، يحتاج الجسم إلى عصائر ومشروبات طبيعية تعوض السوائل التي فقدها الجسم أثناء الصيام، وفضلا عن فوائد العصائر الطبيعية في الوقاية من الأمراض المختلفة، وكونها مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات التي يحتاج إليها جسم الإنسان؛ فإنها تُسهم أيضا في ترطيب المعدة وتأهيلها لاستيعاب الطعام الذي سيتناوله الصائم بعد الإفطار، والعديد من الفوائد الأخرى التي نتعرف عليها فيما يلي، وأيضا طرق تحضير أهم المشروبات والعصائر الرمضانية مثل التمر باللبن، والكركديه، والسوبيا، والخروب، ومشروب قمر الدين، والتمر الهندي.

فوائد تناول العصائر الطبيعية على الإفطار في رمضان



تعوض الجسم عن السوائل التي فقدها أثناء الصيام.

غنية بالسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم النشاط والحيوية والقدرة على استكمال الصيام في اليوم التالي.

تعمل على ترطيب الأمعاء، وتحميها من الإصابة بالالتهابات وتحسن أداء الجهاز الهضمي وتحافظ على صحة المعدة.

غنية بنسبة هائلة من الفيتامينات، والمعادن الغذائية، المفيدة للحفاظ على الصحة.

تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة في تحييد الجذور الحرة، والوقاية من السرطان.

تناول العصائر الطبيعية على الإفطار يمد الجسم بفيتامين C، الذي يعمل على الحفاظ على الجهاز العصبي.

تنظيف الجسم من السموم المتراكمة، وإنقاص الوزن إذا كانت غير محلاة.



يتم نقع حبات التمر بعد نزع النوى في اللبن الدافئ، مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، ويترك للنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات تقريباً، ثم يتم صب اللبن المنكه بالتمر في أكواب التقديم، ويقدم على الإفطار وبالهناء والشفاء.



قم بتقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة في الحجم، وضعها مع 3 أكواب من الماء في إناء على النار الهادئة، وإضافة السكر حسب الرغبة، وتترك حتى ذوبان قمر الدين، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد، وتضاف إليه الماء، مع ملعقة من ماء الورد، والتقليب جيداً، ثم ضع المشروب في الخلاط الكهربائي واخلطه جيداً، ويتم صب المشروب في أكواب التقديم مع الثلج المجروش، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي

ضع ربع كيلو من خروب مجروش، مع السكر حسب الرغبة في إناء على النار الهادئة مع التقليب حتى كرملة السكر، ثم أضف لترا من الماء الدافئ إليه، ويترك على النار الهادئة لمدة ثلث ساعة، ثم يصفى الخروب، وبعدها قم بوضع الخروب الناتج مع لتر آخر من الماء، ويترك على النار مرة أخرى مدة ثلث ساعة حتى الغليان، ويصفى مرة أخرى، ونتركه تهدأ حرارته ثم يوضع في وعاء بالثلاجة حتى يبرد المشروب لحين تناوله على الإفطار.



ضع كوبين من أوراق الكركديه مع لتر ماء في إناء على النار، ويترك إلى الغليان، ثم يرفع من على النار، ويترك لمدة 3 ساعات للنقع، ثم قم بتصفية الكركديه جيداً، وأضف الماء البارد، والسكر حسب الرغبة، وقلب المزيج جيداً حتى ذوبان السكر، ثم ضع العصير في وعاء بالثلاجة لحين الإفطار، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل السوبيا طريقة عمل مشروب السوبيا

ضع لترا من الحليب السائل مع 3 ملاعق كبيرة من السوبيا البودرة، وملعقة كبيرة من الحليب البودرة في الخلاط الكهربائي، واخلط المزيج جيداً، ثم أضف السكر حسب الرغبة، والفانيليا، والثلج المجروش، وقم بالخلط جيداً حتى الحصول على المزيج المتجانس، ثم صب المشروب في أكواب التقديم، وبالهناء والشفاء.



ضع مقدار كوب من التمر الهندي مع 3 أكواب من الماء، ويترك منقوعا في الماء، ثم يتم فركه باليدين جيداً حتى خروج جميع عصارة التمر الهندي منه في الماء، ثم قم بتصفيته، وأضف إليه لتر ماء أو أكثر حسب الكثافة المطلوبة، ونصف ملعقة ماء ورد، وكوبا من السكر الناعم، ثم ضع المكونات في الخلاط الكهربائي، واخلطه جيداً، ثم ضعه في وعاء بالثلاجة حتى الإفطار وبالهناء والشفاء.



عصير الرمان: يساعد على تنظيف الأمعاء، وطرد البكتيريا، والديدان، وله دور فعال في علاج القولون العصبي، وهضم الطعام، ولهذا فهو من أفضل العصائر المفيدة قبل تناول الإفطار في شهر رمضان.

عصير الجزر: غني بنسبة كبيرة من مادة الكاروتين، المفيدة في تنظيف المعدة، وعلاج الانتفاخات، ويُعَد عصير الجزر من أفضل العصائر التي تساعد على تدمير بكتيريا الأمعاء، والوقاية من قرحة المعدة والالتهابات المعوية.

عصير البرتقال الطبيعي: يعمل على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، بالإضافة إلى تنظيم حركة الأمعاء والجهاز الهضمي بفضل احتوائه على مادة الليمونين، ويساعد عصير البرتقال على تقوية الجهاز المناعي، والتخلص من الميكروبات والبكتيريا.