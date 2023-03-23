لاعب البرازيل يكشف هدفه من ودية المغرب

حدد رودريجو لاعب منتخب البرازيل، أهمية المباراة الودية لفريقه أمام نظيره المغربي في طنجة، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وقال رودريجو في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية يوم الأربعاء: "هذه المباراة الودية مهمة في بداية مشوار طويل، سيشهد ارتباطات عديدة تنتظرنا في الفترة المقبلة".

وأوضح مهاجم الفريق الملكي: "نستعد لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ودورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، أنا متحمس لكتابة قصة جديدة مع المنتخب الوطني".

قبل مباراة مصر ومالاوي.. ماذا يقدم محمد صلاح في مارس؟

وأضاف النجم البرازيلي أن مواجهة "أسود أطلس" ستكون أيضا فرصة لرد الجميل للجماهير المغربية، بعد الحفاوة والاستقبال الرائع في الساعات الماضية.

ويلعب المنتخب المغربي، رابع مونديال 2022 مباراتين وديتين في توقف مارس/ آذار الحالي ضد منتخبي البرازيل وبيرو، عوضا عن مباراتيه زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

يخوض منتخب المغرب التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في المجموعة 11 رفقة جنوب إفريقيا وليبريا، بينما انسحب منتخب زيمبابوي من التصفيات.

مارتينيز يحمي كريستيانو رونالدو من كابوس كأس العالم 2022

ويلتقي منتخبا البرازيل والمغرب للمرة الثالثة، علما بأن راقصي السامبا حققوا الفوز في أول مباراتين بهدفين وديا في 1997، وبثلاثية دون رد في كأس العالم (فرنسا 1998).

وقبل اللقاء الودي،يعتلي منتخب السامبا قمة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بينما يتواجد "أسود أطلس" في المركز الـ11.