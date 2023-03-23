"الزراعة": توافق حول إلزام التجار بإجراء فحص متبقيات الفواكه

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الزراعة عن التوصل لتوافق لإلزام التجار إجراء فحص متبقيات المبيدات في الفواكه الواردة لقطاع غزة حفاظاً على صحة المواطنين.

وأعربت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، عن تقديرها لدور الغرفة التجارية بمدينة غزة في التوصل لهذه التفاهمات تحقيقا لتوجهات الوزارة بالخصوص.

وقالت الوزارة إنه تم التوافق على ضرورة القيام بهذا الفحص وفق آليات تم الاتفاق عليها والتزم بها تجار الفواكه مع التأكيد على عدم السماح بإدخال الفواكه إلى قطاع غزة، إلا بعد إجراء الفحص المطلوب.

وأضافت أن هذا الاتفاق يؤكد على موقفها المعلن سابقاً حول سعيها لتعزيز جودة الواردات الزراعية، وضمان سلامتها وخلوها من أية متبقيات، وأنها لم تفرض أية ضريبة على تجار الفواكه كما أشاع البعض.

وأهابت الوزارة بكافة الجهات تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الإشاعات، مشددةً على أنها ستستمر بأداء دورها في التأكد من خلو الفواكه والخضراوات من أية مواد تضر بالصحة العامة، سواءً ما يتم زراعته داخل غزة أو ما يتم استيراده من الخارج.