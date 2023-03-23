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هنية يبارك انتصار الأسرى في معركتهم مع الاحتلال

23 آذار / مارس 2023 09:47

هنية
هنية

الدوحة – وكالة الرأي:

بارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، انتصار الأسرى في معركتهم مع السجان الصهيوني.

وقال هنية في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "إن أسرانا مع نفحات شهر رمضان المبارك وعاء الانتصارات والفتوحات سجلوا صفحة مجيدة في مسيرة الصمود وكسر إرادة المحتل وانتصروا بالرعب والهيبة في معركتهم قبل أن تبدأ خشية أن يجد نفسه في مواجهة لها أول وليس لها آخر بما يحمل مؤشرات المستقبل في حسم معارك شعبنا التي يخوضها في كل الجبهات مع هذا العدو".

وأضاف: "نبارك لأسرانا وشعبنا وأحرار العالم هذا الانتصار على طريق تحريرهم من السجن الآثم".

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