أطباء صينيون ينجحون في تصوير شريان تاجي بالاعتماد الكلي على روبوت

أجرى خبراء من مستشفى فوواي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية مؤخرا عملية تصوير لشريان تاجي بمساعدة كاملة من روبوت.

وتم إجراء العملية في فرع شنتشن لمستشفى فوواي، باستخدام روبوت جراحي يمكنه القيام بكل من التصوير والعلاج التدخلي.

وبالإضافة إلى الأعمال التحضيرية، تم إجراء العملية بنجاح في حوالي 10 دقائق فقط، حيث كان المريض راضيا عن العملية وعن نتائجها.

وتواجه عمليات التدخل الجراحي التقليدي بالأوعية الدموية مشاكل مثل ندرة الأطباء المحترفين ومخاطر الإشعاع العالية. أما بمساعدة الروبوتات الجراحية، فيمكن حماية الأطباء من الإشعاع، ورفع دقة العملية إلى مستوى أعلى، مما يقلل بشكل ملحوظ من احتمال حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.

وفي هذا السياق؛ قال دو كه في، من مستشفى فوواي، إنه أثناء عمليات التدخل الجراحي التقليدي بالأوعية الدموية، يجب أن يرتدي الأطباء ملابس واقية يصل وزنها إلى 20 كيلوغراما، وهو أمر صعب جسديا.

وأضاف دو أنه من جهة أخرى يتم إجراء العملية باستخدام الأشعة السينية، لكن تدابير الحماية الحالية لا يمكن أن تمنع بشكل فعال سوى حوالي 50 بالمائة من الإشعاع.

ولا يساعد الروبوت الأطباء على تجنب الإشعاع فحسب، بل يجعل العملية أكثر استقرارا لأن الطبيب يعمل وهو في وضع الجلوس ويمكنه الرؤية بشكل أوضح من خلال الشاشة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذراع الآلية للروبوت تجعل النقل أكثر دقة والتحكم بالأسلاك أسهل، مما يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.

بدوره؛ قال دو إن إجراء عمليات التدخل بالأوعية الدموية بمساعدة الروبوتات يضع أساسا للجراحة عن بعد ويتيح مجموعة واسعة من السيناريوهات.

ووفقا لتقرير، هناك حوالي 330 مليون شخص مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية في الصين، حيث ما زال معدل انتشار تلك الأمراض وعدد المرضى بها في ارتفاع.

وأجرى أكثر من 1800 مستشفى في الصين عمليات للتدخل بالأوعية الدموية، وبلغ عدد عمليات التدخل بالشريان التاجي 5.04 مليون عملية في عام 2019، منها حوالي 4 ملايين عملية لتصوير شريان تاجي.

ومن جانبه قال دو إن نجاح تصوير الشريان التاجي بمساعدة الروبوت سيعمل على تعزيز التطبيق السريري للروبوتات الجراحية في جراحات التدخل بالشريان التاجي.

وأضاف دو أنه من المتوقع أن يصبح الروبوت المختص بعمليات التدخل بالأوعية الدموية أداة رئيسية لجيل جديد من عمليات التدخل الجراحي في المستقبل، مما يمكن أن يفيد المزيد من المرضى