الحركة الأسيرة تعلن انتصارها بمعركة "بركان الحرية أو الشهادة"

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة عن انتصارها في معركة "بركان الحرية أو الشهادة" وإجبارها الاحتلال الإسرائيلي على وقف إجراءاته العقابية بحق الأسرى.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "مع دخول شهر الانتصارات؛ سطر أبناؤكم الأسرى صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، حيث أجبرنا العدو الصهيوني أن يوقف إجراءاته بحقنا، والتي سعى لفرضها علينا، وبفضل الله أولًا ثم بفضل وحدة الأسرى وإسناد شعبهم لهم تمكنت الحركة الأسيرة من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات العز والصمود".

وثمنت جهوزية وفدائية الأسرى منقطعة النظر الذين يثبتون دومًا جهوزيتهم الكاملة ووحدة صفهم المتين.

وأعربت اللجنة، عن تقديرها لأبناء الشعب الفلسطيني لمساندتهم الأسرى طوال فترة حراكهم الماضي.

ووجهت رسالة للاحتلال قالت فيها: "عليك أن تدرك وتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا".

ووجهت شكرها وتقديرها لكل من ساند الأسرى من أحرار العالم، مناصري قضيتنا العادلة.

وباركت اللجنة، لأبناء شعبنا قدوم شهر رمضان المبارك، داعيةُ الله عزوجل أن يعيده عليهم وقد تحرر الأسرى والمسرى.