"النقل والمواصلات" تعلن انتهاء حملة الفحص الشتوي

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الخميس، عن انتهاء حملة الفحص الشتوي لهذا العام والتي تم تنفيذها في جميع محافظات قطاع غزة، بهدف ضمان جاهزية المركبة لاستقبال فصل الشتاء.

وقال رئيس قطاع سلطة الترخيص بالوزارة معين قويدر، إنه تم انتهاء حملة الفحص الشتوي لعام 2022-2023 والتي حققت هدفها المنشود في فحص المركبات على الطريق والتأكد من مدى صلاحيتها للسير خلال فصل الشتاء.

وأضاف قويدر أن هذه الحملة تطلقها الوزارة كل عام حرصاً منها الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والتأكد من سلامة المركبة

وذكر أن الوزارة تتابع كل ما يتعلق بالسائقين وتهتم بمركباتهم لذلك تحرص كل عام على إطلاق حملة الفحص الشتوي مع بدء فصل الشتاء والتعامل مع المركبة من قبل فرق متخصصة فنياً.

من جانبه، قال مدير التفتيش والمتابعة الخارجية بالوزارة علاء الخضري، إنه تم فحص 42071 مركبة مجزأة ما بين مركبات تم منحها ملصقاً مجانياً وعددها 34991 مركبة، وتحويل 4870 مركبة إلى مراكز الفحص الفني لإجراء الإصلاحات اللازمة، حيث انه قامت 2210 مركبة بعمل الصيانة المطلوبة وتسوية أوضاعها الفنية.

وأوضح الخضري، أن حملة الفحص الشتوي انطلقت في نوفمبر 2022 واستمرت لمدة أربعة أشهر لتنتهي في مارس 2023، وقد نالت استحسان المواطنين لما لها من أهمية في حماية المركبات.

الجدير بالذكر أن حملة الفحص الشتوي حملة مجانية تقوم بها وزارة النقل والمواصلات لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.