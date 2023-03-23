الجزائر تدعو لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

غزة- وكالة الرأي

أدانت الجزائر، أمس الأربعاء، التصريحات والتصرفات الاستفزازية الأخيرة لمسئول إسرائيلي اتجاه الشعبين الفلسطيني والأردني.

وكان ما يسمى وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، استخدم خريطة لإسرائيل، تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي، منكرا خلال حفل بباريس وجود الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تدين الجزائر بشدة التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول بالكيان الصهيوني من اتباع أيديولوجية الإنكار الرافضة لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي إقامة دولته المستقلة، كما تدين بنفس الشدة استخدام ذات المسئول خريطة احتلال توسعية تضم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فضلًا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت الوزارة: "إن هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني، وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

واختتمت الوزارة البيان قائلة: "من هذا المنطلق، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسئولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفرض احترام حدود هذه الدولة، وكذا حدود كل دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

المصدر: د.ب. أ