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الزراعة تختتم معرض" ربيع بلادي للنباتات والزهور "2"

23 آذار / مارس 2023 01:40

الزراعة تختتم معرض" ربيع بلادي للنباتات والزهور "2"
الزراعة تختتم معرض

غزةوكالة الرأي:

اختتمت وزارة الزراعة الفلسطينية، فعاليات المعرض الزراعي "ربيع بلادي" للنباتات والزهور "2" والذي أقامته بالشراكة مع الجامعة الاسلامية بغزة.
وشهد المعرض حضور واسع من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث توافد إليه أكاديميين و مؤسسات وإعلاميين وشخصيات اعتبارية في المجتمع الفلسطيني، فضلاً عن الطلبة و المزارعين المهتمين وهواة الزهور ونباتات الزينة حيث تجولوا في أرجاء المعرض، واستمعوا من أصحاب المشاتل إلى ما يخص عملهم، معبرين عن سعادتهم بالمعرض والتنظيم الجيد.
وكانت وزارة الزراعة والجامعة الإسلامية، اطلقتا معرض "ربيع بلادي" "2" في ٢٠ مارس الجاري، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية.
واحتوى المعرض على أصناف متعددة من النباتات الداخلية والخارجية والمثمرة وغير المثمرة، وصباريات، وعصاريات، وحوليات، وأشجار الكينا والسرو،وعدداً من المشاريع الريادية في مجال التصنيع الغذائي،والنباتات الطبية والعطرية وغير ذلك. 

وأتاح معرض المزروعات لزائريه التعرف على مشاريع زراعية حديثة، وأصناف جديدة تساهم في تطوير العملية الزراعية في قطاع غزة.

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