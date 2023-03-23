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واشنطن تصف روايته بالكاذبة

الجيش الصيني يعلن إبعاد مدمرة أميركية من بحر جنوب الصين

23 آذار / مارس 2023 04:17

مدمرة امريكية
مدمرة امريكية

وكالات-الرأي:

قال الجيش الصيني: "إن المدمرة الأميركية "يو إس إس ميليوس" (USS Milius) دخلت اليوم الخميس بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية في بحر جنوب الصين".

وأضاف الجيش في بيان"إن مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس عبرت بالقرب من جزر باراسيل، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم".

وأكد البيان أن القوات البحرية والجوية قامت بمراقبة المدمرة الأميركية وفق القانون وأطلقت إنذارات لإبعادها، مشددا على أن القوات الصينية تحافظ على مستوى عالٍ من التأهب لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادة الصين وأمنها وللحفاظ على الاستقرار في بحر جنوب الصين.

وقال المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين تيان جون لي "ستبقى قوات مسرح العمليات في حالة تأهب قصوى بجميع الأوقات، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر جنوب الصين بحزم".

في المقابل، وصفت البحرية الأميركية بيان الجيش الصيني بشأن إبعاد المدمرة الأميركية في بحر جنوب الصين بالكاذب والخاطئ.

وقالت البحرية في بيان: "إن المدمرة الأميركية "يو إس إس ميليوس" كانت تقوم بعمليات روتينية ولم يتم إبعادها"، مؤكدة أنها ستواصل الإبحار والطيران والعمل أينما سمح القانون الدولي بذلك.

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