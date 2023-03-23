الشعبيّة: دعوات اقتحام الأقصى تصعيدٌ خطير

غزة-الرأي:

أكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، أنّ قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 1200 وحدةٍ استيطانيّةٍ جديدةٍ في القدس المحتلّة، ودعوات ما تُسمى "جماعات الهيكل" المتطرّفة للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى وباحاته وتقديم مكافآتٍ لمن يقدم على "ذبح قرابين"، تصعيدٌ إسرائيلي خطير.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن هذا التصعيد يفتح الباب على مصراعيه لمواجهةٍ جديدةٍ لن يستطيع الاحتلال السيطرة عليها أو وقف لهيبها.

ورأت في هذه القرارات تطبيقًا عمليًّا ومتواصلًا لبرنامج حكومات الاحتلال المتعاقبة، والقائمة على القتل والعدوان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين، وتسريع وتيرة الاستيطان.

وأكدت أن هذا ما تعزز في الأشهر الأخيرة بقرار من حكومة اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانيّة، وإقرار القوانين الهادفة لتشريع البناء الاستيطاني.

وأشارت الجبهة إلى أن سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء الوحدات الاستيطانيّة لم تتوقّف، وإن كانت خطوة الإعلان عن بناء مستوطناتٍ جديدةٍ خطوةً تصعيديّةً في ظل النهج الاحتلالي العدواني، إلا أنه في سياقه العام أمرٌ متوقّعٌ وجزءٌ من الحرب الشاملة التي يشنّها الاحتلال على الوجود الفلسطيني.

وأضافت "لكن المستغرب أن يبقى البعض يراهن على الحلّ الأمريكي للتسوية، وعلى إمكانية موافقة الاحتلال على حلٍّ يعطينا حقوقنا الوطنيّة".