حراك المعلمين يرفض إعلان الحكومة بشأن عودة الدوام المدرسي

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس، رفضه لإعلان الحكومة بشأن العودة للدوام المدرسي، مؤكدًا رفضه أي مبادرة أو خطاب لا يشمل تنفيذ مطالب المعلمين كاملة.

وأكد الحراك في بيان له ردًا على مؤتمر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، على تنفيذ مطالب الشق الإداري بتشكيل جسم نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، وتنفيذ الشق المالي بصرف الرواتب كاملا مع العلاوات المتفق عليها، وجدولة المستحقات ضمن سقف زمني محدد المدة.

كما أكد على التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، إضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة.

واعتبر الحراك أن إلغاء العقوبات ليس من مطالبه، وإنما حق لا يمكن مناقشته، مشددًا على أن سياسة التضييق لن تكون مجدية هذه المرة.

وأكد على استمرار الإضراب من الطابور الصباحي مع استمرار التوجه للمدارس وإثبات الحضور ومن ثم المغادرة.