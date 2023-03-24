لاعبا شباب جباليا يوقعان لبيت حانون

واصل نادي اتحاد بيت حانون الرياضي، تعاقداته الصيفية، استعدادا لمنافسات الموسم 2023_2024.

وكشف بيت حانون عن توقيع اللاعبين عماد السبع، وأمجد أبو عودة بعد رحيلهما عن شباب جباليا.

وكان بيت حانون قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع 8 لاعبين وهم: يوسف شلدان، ومحمود الحبيبي، ووسام سلامه، وميمنه الناجي، وفادي عساف، ومحمد التتري، ومحمود سلمي، وهيثم أبو عودة.

ورحل عن بيت 11 لاعب هم:محمود عطية، يوسف أبو زيد، محمد سلمان، وأحمد الغزالي، وعماد السماعنة، وعدي الغلبان، أحمد صباح، غسان أبو عودة، ناجي بكر، محمد فروانة، ومحمد الدلو.