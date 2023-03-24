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موعد انطلاق بطولة النجوم الرمضانية لكرة القدم

24 آذار / مارس 2023 09:22

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صرح محمد ابو عيطة عضو اللجنة العليا لبطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم، أن اللجان الفنية المشرفة على البطولة استكملت تحضيراتها في كل محافظات غزة لترتيب انطلاق البطولة التي سيشارك فيها (26) فريقا، وفقا للائحة التي تم التوافق عليها مع اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم.

وأوضح أبو عيطة أن البطولة ستقام برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وتفتتح يوم الاثنين المقبل.

وتضم اللجنة العليا للبطولة كل من؛( ياسر رضوان، محمد أبو عيطة، ناظم جابر، محمد حلس، صائب جندية، شحدة حبوش).

وكانت اللجنة العليا قامت بزيارة المحافظات لتنسيق تشكيل الفرق المشاركة، حيث يتكون كل فريق من (9) لاعبين، من ثلاثة أندية بحد أدنى، وجرى توزيع الفرق على مجموعات كالتالي:

- (خان يونس ورفح) مجموعتان كل مجموعة (4) فرق وتقام المباريات في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس.

- (الوسطى) مجموعتان كل مجموعة (3) فرق، وتقام المباريات في صالة نادي خدمات النصيرات.

- (غزة) مجموعتان كل مجموعة (4) فرق، تقام المباريات في صالة سعد صايل.

- (الشمال) مجموعة واحدة (4) فرق تقام المباريات على صالة النادي الأهلي الفلسطيني بغزة.

وستقام البطولة بنظام دوري من دور واحد للمجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وتستكمل بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة، على أن يتقابل بطل خان يونس ورفح مع بطل الوسطى لتحديد بطل الجنوب الذي سيقابل البطل من غزة والشمال يوم (15) أبريل المقبل في صالة سعد صايل.

بينما يتكون طاقم تحكيم المباريات من حكام معتمدين لدى اتحاد كرة القدم، وسيتم تخصيص جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة ( جائزة اللعب النظيف)، كما سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية بقيمة (4000) شيكل، والوصيف (2500) شيكل.

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