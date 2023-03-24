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سانشيز يدك شباك وست هام بقميص آرسنال فى الدورى الإنجليزى

24 آذار / مارس 2023 09:25

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2022100802080181

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

 "جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

 النجم التشيلى أليكسيس سانشيز قدم أداءً رائعاً للغاية مع فريقه السابق أرسنال فى مباراته أمام وست هام، التى جمعت الفريقين فى 3 ديسمبر 2016، ضمن الجولة 14 من موسم البريميرليج 2016 – 2017، وهى المباراة التى سجل خلالها اللاعب التشيلى 3 أهداف "هاتريك" ليقود الجانرز للفوز خارج ملعبه بنتيجة 5 / 1.
 ولكن الهدف الثالث لسانشيز كان هو الأروع، والذى سجله قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، حيث أهان دارون راندولف حارس مرمى وست هام وقتها، وأوهمه أنه سيسدد الكرة، إلا أنه فوَّت قدمه من فوقها، قبل أن يسددها بطريقة ماكرة فى الشباك. 
 

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