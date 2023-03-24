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“الحبة العجيبة”.. تنقص الوزن دون نظام غذائي ورياضة

24 آذار / مارس 2023 09:28

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يبدو أن اختراعا جديدا سيخفف متاعب رحلة تخفيف الوزن، حيث يعمل العلماء على تطوير عقار من شأنه إنقاص الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، يتم تجربة نسخة مبكرة من العلاج في تكساس، حيث يحقن الدواء الذي يحمل اسم “CPACC” حاليا في الفئران التي يتم إطعامها أسوأ الأنظمة الغذائية المليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكر.

أظهرت النتائج أن الفئران لم تكتسب الوزن وانخفضت نسب المشاكل الصحية لديها، كأمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكبد الدهنية.

ويقترب العلماء الآن من طرح العقار في السوق ويأملون في إجراء تجارب على البشر هذا العام.

وقال مطورون للعقار من جامعة تكساس: “لم نشهد أي آثار سلبية، كانت وظائف الكبد والقلب طبيعية بعد تناول الدواء مرتين في الأسبوع”.

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