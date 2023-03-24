هل يساعدك شرب المزيد من الماء على إنقاص الوزن بشكل أسرع؟

تتكون 60% من أجسامنا من الماء، وهو أمر ضروري لوظائف مختلفة مثل التمثيل الغذائي وتنظيم درجة حرارة الجسم ونقل العناصر الغذائية، وأكد الخبراء أن زيادة تناول الماء يساعد في إنقاص الوزن لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويؤدي إلى تناول كمية أقل من السعرات الحرارية، وبمجرد حدوث ذلك، ستبدأ في فقدان الوزن، لكن علينا أن نفهم أن الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن فقط عندما يقترن بأشياء أخرى مثل التمارين، بحسب موقع "Health".

كمية الماء اللازمة لفقدان الوزن

من المهم أن يشرب الشخص ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا يساعد على طرد السموم من الجسم. لكن من المهم أن تفهم متى تكون جائعًا ومتى يكون جسمك مصابًا بالجفاف ويحتاج إلى الماء.

على سبيل المثال ، بعد نشاط بدني مرهق، نميل إلى شرب مشروب مُحلى بافتراض أننا جائعون ولكن في الواقع ، فإن كوبًا أو كوبين من الماء سيفي بالغرض ويمكنك أن تنقذ نفسك من استهلاك السعرات الحرارية غير الضرورية.

الوقت المناسب لشرب الماء

في حين أن شرب الماء مفيد لفقدان الوزن ، يجب أن تعرف أيضًا متى يجب تناوله.

• كوب من الماء قبل أن تأكل طعامك يميل إلى جعلك تأكل أقل، حيث يتم الاعتناء بآلام الجوع بواسطة كوب الماء هذا.

• اتباع نظام غذائي سليم مع نقص في السعرات الحرارية وممارسة التمارين جنبًا إلى جنب مع 1.5 إلى 2 لتر من الماء سيمنحك أفضل النتائج مقارنة بشرب الماء فقط دون أي مجهودات أخرى.

• يمكنك أن تبدأ يومك بشرب 500 مل من الماء لأنه يساعد في زيادة التمثيل الغذائي لديك طوال اليوم ويمنحك بداية جيدة بعد 8 إلى 9 ساعات من الصيام أثناء النوم.

• اختر الماء بدلاً من المشروبات غير الصحية مع الوجبات يقلل من تناول السعرات الحرارية.

• اختر الماء دائمًا قبل التمرين ، لأنه يمكن أن يبقيك رطبًا طوال الجلسة ويمكن أن يساعدك على أداء أفضل لحرق الدهون.

• اشرب الماء بعد مهمة مرهقة بدلاً من اللبن المخفوق أو العصائر الباردة هذا هو الوقت الذي ننتهي فيه غالبًا باستهلاك سعرات حرارية إضافية وإعطاء أجسامنا سكرًا إضافيًا.

يجب تجنب شرب الماء بعد الوجبات، حيث يمكن أن يشعرك بالانتفاخ.

كما أن تناول الماء بين الوجبة ليس فكرة جيدة يمكنك شرب الماء إذا لزم الأمر. عندما يتعلق الأمر بالليل ، تجنب شرب الكثير من الماء قبل النوم يمكن أن يعطل نومك ، حيث ستستيقظ كثيرًا لتذهب إلى الحمام.

نصائح لزيادة تناول الماء

من الجيد أن تحتفظ بزجاجة بجوارك وترشف الماء طوال اليوم.

* استثمر في زجاجة بها علامات كمية ستجعلك ترغب في تحقيق هدف استهلاك المياه الخاص بك.

* احتفظ بزجاجة المياه الخاصة بك على مكتب عملك أو المكان الذي تقضي فيه معظم وقتك، ولكن قم بتنظيف زجاجة المياه بشكل صحيح.

* ناقش مع الأصدقاء وابدأ تحديًا للمياه وتتبع من يكمل هدف استهلاك المياه هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على المنافسة الصحية.