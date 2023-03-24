حكومة الاحتلال تنوي بناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

كشفت ماتسمى حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الحركة اليسارية في بيان نشرته على موقعها، اليوم الجمعة، خلافا لما أسمته " التزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، نشرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة".

وأضافت: "بالإجمال نشرت ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل مناقصات لإجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس هذا الأسبوع".

وأشار التقرير إلى أن المناقصات لبناء 940 وحدة سكنية، ستكون في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم"، لافتةً إلى أن "747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات".

وأوضح التقرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية نشرت الثلاثاء، مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في شرقي القدس.

وقالت حركة "السلام الآن" في تقريرها إن "هذه مبادرة بناء أخرى ضارة وغير ضرورية"، مؤكدةً أن "أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ إسرائيل لا تدوس فقط على الديمقراطية ولكن أيضًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل، وعلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الصديقة".

وحذرت من أن "الأكاذيب والانتهاكات للالتزامات طريقة أكيدة لتحويل إسرائيل إلى منطقة معزولة".