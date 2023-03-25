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المجلس الأعلى للشباب والرياضة ينظم فعالية "يوم الجريح الفلسطيني"

25 آذار / مارس 2023 09:46

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نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة فعالية رياضية ترفيهية بعنوان "يوم الجريح الفلسطيني" في صالة الشهيد سعد صايل بغزة بمشاركة 60 من اللاعبين واللاعبات الجرحى وذوي الإعاقة، ضمن أنشطة قسم رياضة المعاقين بوحدة الرياضة في المجلس، وفي إطار اهتمام وحدة الرياضة بدعم ذوي الإعاقة والجرحى وتوفير الأنشطة المناسبة لهم على مدار العام. 

وحضر الفعالية كلاً  من بلال الشاعر مدير دائرة الأندية والاتحادات الرياضية، وياسر داود من دائرة الأندية وماهر الغرة من صالة سعد صايل ومشرف البطولة مازن سرحان ومحمد أبو صقر.

وتضمنت الفعالية عدة أنشطة رياضة وألعاب ترفيهية ساهمت في تعزيز الروح المعنوية للجرحى، وعبر المشاركون عن شركهم للمجلس ودوره في تنفيذ مثل هذه الفعاليات، وفي ختام النشاط جرى تكريم المشاركين والحائزين على المراكز الأولى في المسابقات والألعاب.

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