رسمياً.. إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ وتعيين توخيل بدلا منه

أعلن نادي بايرن ميونخ الألمانى، مساء الجمعة، إقالة جوليان ناجلسمان من تدريب البافارى وتعيين توماس توخيل بدلا منه.

وأصدر نادي بايرن ميونخ بيانا رسميا قال فيه، "يعلن بايرن ميونخ إقالة المدير الفني للفريق ناجلسمان"، مضيفا "تم التوصل إلى هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بالتشاور مع الرئيس هربرت هاينر. وسيتولى توماس توخيل قيادة الفريق".

وتنازل نادي بايرن ميونخ عن صدارة ترتيب الدوري الألماني بعدما تلقى خسارة قاسية في الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي لشهر مارس.

وسقط بايرن ميونخ أمام نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهماعلى ملعب "باي أرينا" ضمن منافسات الجولة 25 من عمر بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023.

وتنازل بايرن ميونخ عن صدارة ترتيب الدوري الألماني لصالح غريمه برووسيا دورتموند بعدما توقف رصيده عن 52 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 72 هدفاً وتلقي 27.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت فى وقت سابق عن عزم إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني في إقالة جوليان ناجلسمان المدير الفني الحالي منصبه بأثر فوري وسط محاولات من إدارة البافاري لتصحيح أوضاع الفريق، قبل خوض الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية إنه تجرى حالياً مناقشة القرار داخلياً لإقالة جوليان ناجلسمان وأن القرار بات قريباً.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "من المرجح أن يتولى توماس توخيل المدير الفني الأسبق لفريق تشيلسي الإنجليزي تدريب بايرن ميونخ إذا غادر ناجلسمان منصبه".