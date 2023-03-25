هل كسر حبة الدواء إلى نصفين يُقلّل من فعاليته؟

قبل التفكير في كسر حبة الدواء الى نصفين، اليك بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة.

بداية، يجب أن تتأكد من وجود علامة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين. وبذلك، ستضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساوٍ.

وفي حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة.

ويجب الانتباه من كسر جميع الحبوب ثم تخزينها، ما قد يؤثر ذلك على فعالية وجودة الدواء.

ويبقى من الضروري قراءة نشرة المعلومات على الدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.

وتتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.

واليك بعض النصائح التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار.

ما لا يجب القيام به:

-تغيير جرعات الدواء أو مواعيده من دون استشارة طبيبك

-استخدام دواء وُصف لشخص آخر

-سحق أو كسر الحبوب أو الكبسولات ما لم يوص الطبيب بذلك

-استخدام دواء انتهى تاريخ صلاحيته

ما يجب القيام به:

-تناول الدواء وفقًا لإرشادات الطبيب والصيدلي

-أخبر طبيبك عن كافة المستحضرات الطبيعية والصيدلانية التي تتناولها

-احفظ الوصفات الطبية بمكان واحد، ليسهل عليك تتبع ما تتناوله من أدوية

-كتابة العلاج وطريقة الاستعمال والجرعة على العبوة

فصلاحية الأقراص والكبسولات في العبوة الأصلية تكون مذكورة على العبوة، لكن صلاحيتها في علب تنظيم الأدوية تمتد لشهرين.

وتبلغ صلاحية السائل أو الشراب فترة 6 شهور من تاريخ الفتح، إلّا إذا كان موصى بأقل من ذلك، بينما تتراوح صلاحية المرهم أو الكريم بين 3 و6 أشهر.

كيف يمكن تخزين الأدوية بشكل صحيح؟

-التأكد من تاريخ صلاحية الدواء.

-حفظ الدواء في عبوته الأصلية: يُحفظ غالبًا في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس. ومن المهم جدًا أن تتأكد من تعليمات التخزين من خلال نشرة الدواء المرفقة.

-أقل من 25 درجة مئوية: تحتاج بعض الأدوية للتخزين بالثلاجة ( في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية)، ما لم يكن التبريد المطلوب يتراوح بين 2 درجة مئوية و8 درجات مئوية.

-الالتزام بأماكن التخزين السليمة:تُعرّض الأدوية خلال تخزينها في خزانة الحمام أو السيارة لدرجات عالية من الحرارة والرطوبة، ما يؤثر على فعاليتها وقد تُتلف قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.