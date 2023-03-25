أطعمة تضبط سكرك في شهر رمضان

مرضي السكر بأنواعه المختلفة يحتاجون إلى نظام غذائي صحي يتناسب مع كل حالة على حدى، حتي لا يتعرضوا إلى مخاطر الإصابة بامراض خطيرة ، حيث يتعرض المصابين بالسكر إلى مشاكل صحية أثناء صيامهم بشكل يومي علي مدار ساعات طويلة خلال شهر رمضان ، لذا فانهم يجب عليهم تناول اطعمة غذائية معينة لضبط مستويات السكر في الدم .



وأظهرت نتائج الابحاث ان ارتفاع السكر في الدم يرجع الي زيادة الوزن احيانا ، والارهاق ودور الجينات احيانا اخري ، ولكن النظام الغذائي السليم يلعب دورًا حاسمًا في ضبط معدلات السكر في الدم ، مما يودي الي صحة جيدة ويحميك من مخاطر الاصابة من الامراض لذلك ينصحون الاطباء بتناول عدد من الاطعمة لخفض السكر ، وذلك وفقا لما نشره موقع Dearborn.



اطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم :

1.البروكولي:

تحتوى هذه الثمرة على مكون كيميائي يسمى "السيلفورافان"، الذي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وتقليل حساسية الأنسولين.

2. مأكولات بحرية

تعد مصدرا مهما من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

البروتين مهم لضبط مستوى السكر في الجسم، لأنه يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، وتفادي ارتفاع سكر الدم بعد تناول الوجبات.ويزيد البروتين من شعور الإنسان بالشبع، كما يساعده أيضا على التخلص من الدهون التي تتراكم في الجسم.

3.المكسرات:



يساعد أكل المكسرات على ضبط مستوى السكر في الجسم، ينصح الخبراء بتناول المكسرات؛ مثل اللوز والفول السوداني، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري.

4.التوت:

تناول هذه الفاكهة يسهل ضبط السكر في الدم، نظرا لما تحتوي عليه من ألياف وفيتامينات ومعادن ومكونات مضادة للأكسدة.

5.الأفوكادو

هذه الثمرة غنية بالدهون الصحية والألياف والمعادن، وفي حال أضيفت إلى الطعام، فإنها تؤدي دورا مهما في خفض سكر الدم.

6.البيض

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وفيه عناصر أخرى مغذية بكثرة مثل الدهون الصحية والمعادن والمكونات المضادة للأكسدة، وهو يساعد على ضبط سكر الدم.

