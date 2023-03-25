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دراسة حديثة: شرب الكركديه يساهم في فقدان الوزن

25 آذار / مارس 2023 10:01

820142818714
820142818714

كشف فريق من الباحثون خلال إحدى الدراسات الحديثة، عن أن شرب الكركديه يساهم في فقدان الوزن وحرق الدهون بالجسم .وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.
 توصل الباحثون أنمكمل غذائي داخل زهرة نباتية هى  الكركديه الاحمر ، المتواجد في أفريقيا ، يحتوي علي مركبات مفيدة تساعد في فقدان الوزن ، وتلك المركبات لها خصائص مضادة للسمنة .كما اوضح الخبراء الأستراليون أن مضادات الأكسدة الموجودة في نبات الكركديه تمنع الجسم من امتصاص الدهون، ما يؤدي إلى انتقالها كفضلات بدلا من تخزينها.
 ومن جانبه قال الدكتور بن أديكاري، أحد الباحثين في جامعة  ملبورن الذين أجروا الدراسة، إن مركبات مقاومة الدهون في الكركديه يمكن تحويلها إلى مكمل "يتداخل مع تكوين الخلايا الدهنية". 
وأظهرت نتائج الدراسة، أن مادة البوليفينول الموجودة في الكركدية، والتي تثبط الإنزيم الهضمي المسمى الليباز ،يساعد هذا الإنزيم على تكسير الدهون إلى قطع صغيرة حتى يمتصها الجسم عبر الأمعاء. ويتم تحويل الدهون الزائدة إلى خلايا دهنية. 
وقال الباحثون، إنه لا يمكن عن طريق تثبيط إنزيم الليباز امتصاص الدهون، لذلك يتم تمريرها عبر القولون على شكل فضلات.ان هذه العملية تشبه طريقة عمل بعض أدوية علاج السمنة. 
وأكد الدكتور أديكاري أن نتائج الدراسة قد تؤثر على علاج السمنة، والذي يتضمن حاليا نصائح حول النظام الغذائي والتمارين الرياضية أو الأدوية أو الجراحة.
تابع : "يمكن أن تساعد المستخلصات الفينولية من الكركدية في إنتاج منتج غذائي صحي فعال في التدخل في تكوين الخلايا الدهنية، ولكن أيضا في تجاوز الآثار الجانبية السيئة لبعض الأدوية".
 

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