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"بلدية الزوايدة"تلتقي رؤساء لجان الاحياء وتعلن عن جائزة افضل حي

25 آذار / مارس 2023 12:22

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غزة- وكالة الرأي 
عقدت بلدية الزوايدة اجتماعا لرؤساء لجان الاحياء بحضور رئيس البلدية أ.سامي ابو محيسن وعضو المجلس البلدي ا.علي ابو زايد ، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة منها الوضع العام للأحياء خلال المنخفض الجوي  وذلك ضمن الاجتماعات الدورية للجان الاحياء .

بدوره، أوضح ابو محيسن أن البلدية شرعت بحملة لتسوية الشوارع المتضررة بالإضافة إلى توفير نقلات كركار لفردها بالشوارع الاكثر احتياجا بصورة عاجلة مبينا بأنه سيتم تسوية جميع الشوارع الترابية للتخفيف من معاناة المواطنين ونسهيل حركة المرور.

وأعلن ابو محيسن خلال الاجتماع عن جائزة لاجمل حي بالزوايدة من خلال تزيين الحي وتجميله وتنظيفه خلال شهر رمضان بالإضافة إلى عمل حملة نظافة بالاحياء بالتعاون مع لجنة الفصائل .

كما تم فتح باب النقاش والحوار من قبل الحضور من رؤساء لجان الاحياء .

وقام رئيس البلدية بالرد على استفساراتهم مؤكدا أن البلدية ستسعى لبذل كل ما بوسعها لتقديم الخدمات بشكل افضل لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم .
 

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