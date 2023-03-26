وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون منزلاً في سنجل شمال رام الله وكالة الرأي الفلسطينية ساعات ذكية تقيس مستوى السكر دون سحب الدم وكالة الرأي الفلسطينية كيف نتجنب الشعور بالعطش أثناء صيام شهر رمضان؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف استعاد موقع يوتيوب قنوات تم اختراقها على منصته؟ وكالة الرأي الفلسطينية خبراء يكتشفون العديد من الناس يستخدمون WiFi بشكل خاطئ وكالة الرأي الفلسطينية أسعار اللحوم والخضروات بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية شرطي إسرائيلي يعدم شابًا فلسطينيًا في كفر ياسيف وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول السمك فى الإفطار برمضان.. أبرزها تقوية الذاكرة والعضلات وكالة الرأي الفلسطينية 7 مشروبات صيفية منعشة لمرضى السكر فى رمضان وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة

26 آذار / مارس 2023 09:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟