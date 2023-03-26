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أخبار » الأسرة و المجتمع

أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة

26 آذار / مارس 2023 10:00

أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة
أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة

يمكن أن تكون الأطعمة المدعمة مفيدة أيضًا في مواجهة نقص فيتامين د  يمكن أن تشمل الأطعمة المدعمة بفيتامين د العديد من الأطعمة مثل الحليب والوجبات الجاهزة الأخرى.
 
ووفقا لموقع Thehealthsite هناك عدد من الأطعمة التى تحسن مستوى فيتامين د التى يحتاجها الجسم. 

منتجات الصويا
يمكن أن يوجد فيتامين د في منتجات الصويا من حوالي 80 إلى 200 وحدة دولية (وحدات دولية)، يمكن أن تتغير هذه الكمية وفقًا للمنتجات المختلفة.
 
الحبوب
 

بشكل عام ، يتوفر 50 إلى 100 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في الحبوب. هذا هو السبب في أن اختيار 100 وحدة دولية فقط من الحبوب سيكون أفضل.

جبنة ريكوتا
يمكن توفير ما يصل إلى 10 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د عن طريق استهلاك 100 جرام من جبن الريكوتا.

حليب بقر
تم العثور على حوالي 115 إلى 124 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في كوب من الحليب (حوالي 226 مل)

البيض
تحتوي بيضة واحدة طازجة كبيرة الحجم على حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د.

شرائح لحم
يتوفر فيتامين د حتى حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) في 100 جرام من السلامي.

لحم كبد البقر
يتوفر حوالي 48 وحدة دولية (وحدة دولية) من فيتامين د في 100 جرام من كبد البقر.
 
فطر
تم العثور على حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في كوب واحد من الفطر.


الزبدة 
تم العثور على حوالي 60 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في 100 جرام من الزبدة.

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