فوائد تناول السمك فى الإفطار برمضان.. أبرزها تقوية الذاكرة والعضلات

بعض الإأشخاص خلال شهر رمضان لا يفضلون تناول الأسماك في الإفطار، اعتقادا أنه يعرضك للشعور بالعطش الشديد، ولكن الأسماك تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وخاصة خلال الصيام، فتناولك له يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر التي فقدها خلال يومه وخلال الصيام.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" ، أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول السمك، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد:

يرجع احتواء الأسماك علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية لجعله الطعام المميز الذي يحميك من السمنة وزيادة الوزن، كما أنه يحتوي علي عنصر البروتين، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع.

-تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب:

يحتوي السمك علي أحماض الأوميجا3، ولذا فتناولك له يعد خيرا غذائي رائع للحماية من الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، كما أنها من الأغذية المهمة التي تساهم بشكل كبير في خفض نسبة الكولسترول المضر والدهون الثلاثية في الجسم.

-تنشيط الذاكرة:

يساعد السمك علي تعزيز وظائف المخ وحمايته من الإصابة بالالتهاب أو التليف، ويساهم تناوله مرتين في الأسبوع علي تقليل حدة الإصابة بالزهايمر والخرف، وزيادة التركيز.

-تقوية العضلات:

تقوية العضلات تعد من أبرز الفوائد التي تحل علي الجسم عند تناوله السمك، والسبب أنه غني بالبروتين.

