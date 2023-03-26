أسعار اللحوم والخضروات بأسواق غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
26 آذار / مارس 2023 10:09
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية، لليوم الأحد، حيث جاءت على النحو التالي:
هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين
19:47الاحتلال يتخذ إجراءً جديدًا بحثًا عن منفذي عملية حوارة
19:40الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس المحتلة
17:47وزارة الأسرى تدين اعتقال الاحتلال مواطناً على حاجز بيت حانون
17:20الاحتلال يستولي على 218 دونماً شرق قلقيلية
17:28آلية عمل معبر رفح غداً الاثنين
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015