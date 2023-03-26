خبراء يكتشفون العديد من الناس يستخدمون WiFi بشكل خاطئ

كشف عدد من الخبراء أن العديد منا يستخدمون قد أجهزة توجيه WiFi بشكل خاطئ، حيث قالت شركة Ritter Communications، إن وضع جهاز التوجيه الخاص بك في المطبخ، يجعل الإشارة منخفضة جدًا، كما أن وضعه في أماكن ضيقة من بين أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها لإعاقة إشارة الإنترنت.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدعي خبراء الإنترنت أن أجهزة التوجيه تحتاج إلى وضعها في منطقة مفتوحة بها مساحة أكبر، مما يسمح للإشارة بالانتشار في جميع أنحاء المنزل بسهولة أكبر.



وقالت شركة Ritter Communications: "يمكن للنوافذ والخزائن والمساحات الضيقة أن تبطئ من سرعته، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمواد البناء مثل الألواح الصخرية والطوب والخشب الرقائقي أن تعرقل تقدم الإشارة الخاصة بك، لذا ابحث عن منطقة مفتوحة لوضع جهاز التوجيه الخاص بك".



توصي الشركة بتركيز جهاز التوجيه في منطقة أكثر استخدامًا في المنزل ورفعها إلى ما لا يقل عن خمسة إلى سبعة أقدام من الأرض، ومع ذلك، تم إدراج المطبخ كمكان يجب تجنبه، بسبب الأجهزة مثل أجهزة الميكروويف التي لديها القدرة على إصدار إشارات متداخلة.



يجب أيضًا وضع أجهزة توجيه WiFi بعيدًا عن المعدن، حيث تدعي Ritter Communications أنها يمكن أن تقلل الإشارة أيضًا.



وأضافت الشركة: "تفقد إشارتك قوتها كلما ابتعدت عن جهاز التوجيه الخاص بك، لذلك يجب وضع جهاز التوجيه الخاص بك بالقرب من المنطقة التي تستخدم فيها شبكة Wi-Fi أكثر من غيرها".



يرسل جهاز التوجيه الخاص بك موجات راديو تنتشر وتنخفض من مصدرها، ويؤدي وضع جهاز التوجيه الخاص بك على مسافة جيدة بعيدًا عن الأرض إلى تحسين نطاق الإشارة.



كما أن الحفاظ على تحديث التكنولوجيا والحصول على معززات WiFi سيضمن أيضًا أن تكون إشارة الإنترنت في أفضل حالاتها.



تقترح شركة Ritter Communications أن وضع كلمة مرور على شبكة WiFi الخاصة بك لن يجعلها أكثر أمانًا فحسب، بل ستمنع أي شخص في الحي من التنقل على الإنترنت، مما يجعله أبطأ، حيث إنه كلما زاد عدد الأجهزة التي تصل إليها شبكة Wi-Fi في وقت واحد، سيكون اتصالك أبطأ.