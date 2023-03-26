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ابتكار بلاط صديق للبيئة من أكياس البلاستيك

26 آذار / مارس 2023 10:31

ابتكار بلاط صديق للبيئة من أكياس البلاستيك
ابتكار بلاط صديق للبيئة من أكياس البلاستيك

تستهدف شركة مصرية ناشئة تحويل أكثر من خمسة مليارات كيس بلاستيكي إلى بلاط أشد من الأسمنت، لأنها تعالج مشكلتين مزدوجتين تتمثلان في خول أطنان النفايات إلى البحر المتوسط، وزيادة مستويات الانبعاثات من قطاع البناء.

وفي مصنعِ الشركة على مشارف القاهرة، يحمل عمال براميل كبيرة محملة بنفايات بلاستيكية ممزوجة ليتم صهرها وضغطها.

ويباع البلاط المنتج إلى مطورين عقاريين وشركات مقاولات لاستخدامه في بناء الأرصفة بالأماكن المفتوحة.

ويتم التخلص غالبا، من النفايات البلاستيكية في الشارع أو بإلقائها في مقالب غير رسمية أو حرقها.

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