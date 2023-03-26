وحدات القمع تقتحم سجن "نفحة" وتعزل أحد الأسرى

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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26 آذار / مارس 2023 10:39
غزة - وكالة الرأي:
اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم "3" في سجن "نفحة" وأجرت تفتيشات استفزازية بداخله.
وقالت وزارة الأسرى والمحررين في بيان لها، إن وحدات القمع اقتادت أحد الأسرى إلى الزنازين.
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