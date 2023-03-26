باحث مصري يناقش الدكتوراه داخل العناية المركزة

حصل باحث مصري بكلية التجارة جامعة الأزهر على درجة الدكتوراه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات مصر، في واقعة فريدة بالوسط الأكاديمي والعلمي.

ونقل الباحث محمود وهبة، مدرس الإحصاء المساعد بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، إلى مستشفى المقاولون العرب، شرق القاهرة، بعد إصابته بمرض نادر في يناير/كانون الثاني الماضي، ووافق مجلسا الكلية والجامعة على عقد لجنة المناقشة داخل المستشفى الذي يخضع فيه الباحث للعلاج.

وحسب ما أفادت صحيفة صدى البلد المحلية أقيمت مناقشة رسالة الباحث عصر الأربعاء بحضور أطباء متخصصين لمتابعة حالة وهبة أثناء المناقشة نظرًا لخطورة مرضه، واستمرت لساعتين، وأوصت اللجنة بمنحه درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في الإحصاء.

وحسب شقيقه محمد، فإن الباحث "يعاني من سرطان العظام منذ عامين ويلازم الفراش حاليا بأحد المستشفيات، خاضعا للعلاج الكيميائي والإشعاعي".

وأكد محمد أن شقيقه لم يكن يعاني سابقا من أي أمراض أخرى قبل إصابته بسرطان العظام.

وظهر الدكتور وهبة -وهو أب طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام- على فراش المرض داخل المستشفى يرتدي الزي الخاص بمناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه.

وقد شارك العديد من زملاء الباحث صورا من جلسة المناقشة ولحظات منحه الدرجة العلمية، حيث ظهر مرتديا الزي المعتاد لطلاب الماجستير والدكتوراه.

وكتب أحد تلاميذ وهبة منشورا قائلا "دكتور محمود وهبة من أفضل المعيدين الذين درسوا لنا، كان يعمل على تلخيص المحاضرات نهاية الفصل الدراسي كونه يراعي أن عددا من الطلاب لا يعطي الإحصاء انتباها كبيرا فترة الدراسة، لذا كان يحرص على (مضاعفة) ما لديهم من معلومات".