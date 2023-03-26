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حماس: إرهاب الاحتلال لن ينجح بوقف الاعتكاف بالأقصى

26 آذار / مارس 2023 10:44

معتكفون داخل المسجد الأقصى
معتكفون داخل المسجد الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة أن الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك حق لشعبنا سيدافع عنه بكل وقت وبكل الوسائل، مشدداً على أن ضغط الاحتلال وإرهابه لن يفلح في وقف الاعتكاف بالأقصى.

وأوضح حمادة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الهجوم الصهيوني على المعتكفين بالأقصى، في هذه الليلة من شهر رمضان المبارك، والاعتداء عليهم، هو جريمة ضد حرية العبادة وحلقة ضمن مسلسل مستمر من العدوان على المصلين والأقصى.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل للنفير العاجل والاعتكاف في الأقصى والدفاع عنه أمام هجمات الاحتلال والمستوطنين.

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