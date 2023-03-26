http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2492 ) الأحد 26/3/2023
أخبار فلسطينية
أبو راشد يدعو لإغلاق العواصم الأوروبية أمام قادة الاحتلال
"حماس" ندين المشاريع الاستيطانية الجديدة ببيت لحم والقدس
حراك المعلمين: لن ننتظم بالدوام حتى تحقيق مطالبنا
طرح عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية بالضفة والقدس
حماس تدين حرق القرآن الكريم في كوبنهاغن
القانوع: عملية حوّارة رد على جرائم الاحتلال
الشيخ صبري: الاحتلال بدأ حملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك
21 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة
أخبار إسرائيليةوزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لإيقاف الإصلاح القضائيوزير الدفاع الإسرائيلي ينحاز إلى المعارضة: يجب وقف التشريعات القضائية الآنللأسبوع الـ12 على التوالي.. مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهومتطرفون يحرقون القرآن الكريم وعلم تركيا بالدانماركالمعارضة الإسرائيلية تصعّد في أسبوع «شلل قومي»اخبار دولية
"فلسطينيي أوروبا" يدعو لإغلاق العواصم الأوروبية أمام قادة الاحتلال
سوناك يناقش مع نتنياهو خطر تقويض جهود حل الدولتين
ألمانيا: المصادقة على قانون يعيد مستوطنات مخلاة خطوة خطيرة
أخبار عربية
"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة
السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأردن ينتقد "إسرائيل" لتوسيع مشاريع الاستيطان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الشرطة الإسرائيلية تخلي الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى وتعتقل اثنين- (فيديو)
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب حوارة شمال الضفة الغربية- (فيديو)
البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة
الشرق الاوسط
الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال 3 شبان من القدسقوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتقمع المصلين المعتكفين وتخرجهم بالقوةإصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي شمال أريحا
الاحتلال الاسرائيلي يغلق جميع الحواجز على الطرق المؤدية لـ "نابلس" بعد هجوم "حوارة"
الشروق المصرية
إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي شمال أريحامنظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدةقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتقمع المصلين المعتكفين وتخرجهم بالقوةوكالة بيت مال القدس الشريف تطلق عملية رمضان بالقدسالاحتلال الإسرائيلي يغلق جميع الحواجز على الطرق المؤدية لـ نابلس بعد هجوم حوارةالغد الأردنيةالاحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفينانطلاق حملة للاحتشاد بالقدس لمواجهة الاحتلال
الشرق القطرية
غزةالصحف المحلية
فلسطين اون لاين
استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال في كفر ياسيف بالجليل
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس
"أبو علي مصطفى" تتبنَّى عملية حوّارة وتدعو لمواجهة شاملة مع الاحتلال
21 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة
القدس المحلية
شرطي إسرائيلي يعدم شابًا فلسطينيًا في الداخل المحتل
قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "نفحة" وتنقل أحد الأسرى إلى الزنازين
مستوطنون يحرقون منزلًا في بلدة سنجل وسكانه بداخله
إصابة مستوطنة بالهلع بإطلاق نار قرب طولكرم
الحياة الجديدة
إرهاب الاحتلال ومستوطنيه يتواصل بحق أبناء شعبنا ومقدساته
"فتح" تنعى الأكاديمي والنقابي المناضل إياد دلبح
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب دير شرف والأغوار الشمالية
وقفتان في أراضي الـ48 احتجاجا على سياسة الهدم والترحيل ضد أهالي النقب
الاحتلال يغلق الحواجز المحيطة بنابلس
بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر مدينة غزة
زيارات أسرى جنين وطوباس غدا حسب التوقيت الصيفي
الأيام
اصابة جنديين إسرائيليين أحدهما بحالة خطيرة في إطلاق نار في حوارة وانسحاب...
» الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخرج المعتكفين منه
»تشييع جثمان الشهيد معالي في كفر نعمة
»"حراك المعلمين" يؤكد استمرار الإضراب وسط تصاعد مطالبات مجتمعية بوقفه
»تدهور خطير في صحة الأسير وليد دقة
»المستوطنون يصعّدون من اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال
»هليفي يُحذّر: الجيش على وشك تقليص نطاق عمليات معينة
»إسرائيل: تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وغالانت يحذر ويطالب بالوقف...
وكالة صفا
مستوطنون يحرقون منزلا ببلدة سنجل
إضراب المعلمين بالضفة يدخل أسبوعه الثامن
"الرد الأمثل على جرائم الاحتلال".. فصائل تثمن عملية حوارة
حماس تدين حرق القرآن الكريم في الدنمارك
مستوطنون يحرقون منزلاً في سنجل شمال رام الله
فصائل: عملية حوارة الرد الأمثل على جرائم الاحتلال
كتائب أبو علي مصطفى تتبنى عملية حوارة
الاحتلال يغلق كافة الحواجز حول مدينة نابلس
فلسطين اليوم
توتر في سجن نفحة بعد اقتحام قوات القمع قسم 3 وعزل أحد الأسرى وإغلاقه
فيديو مؤثر لطفلة وهي تبكي بحرقة بعد نجاتها وعائلتها من حرق منزلهم في سنجل برام الله
كتيبة طولكرم: المقاومون يتصدون لجنود الاحتلال وسيكون هناك مفاجآت للعدو لا يتوقعها
بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل شاباً من نابلس وتغلق مداخل بلدة حوارة
مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين
سما نيوز
إصابة مستوطنة بالهلع بإطلاق نار قرب طولكرم
مقربون من نتنياهو : غالانت لن يبقى بمنصبه إذا عارض الخطة القضائية
وكالة وفا