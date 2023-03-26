النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2492 )  الأحد  26/3/2023

17:20الاحتلال يستولي على 218 دونماً شرق قلقيلية

19:47الاحتلال يتخذ إجراءً جديدًا بحثًا عن منفذي عملية حوارة

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