عقب اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يعتقل 3 شبان من طولكرم

طولكرم - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان بينهم شقيقان من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وسام (24 عاما)، وعبد حفظي أبو لبدة (19 عاما)، والشاب بهاء محمد فياض ( 27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة من "المستعربين"، بحماية قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب المبرح على المواطن محمد فياض الشيخ يوسف (56 عاما)، عقب اقتحام منزله واعتقال نجله بهاء، ما أدى الى إصابته بكدمات ورضوض في مختلف أنحاء جسمه، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عزبة الجراد وضاحية ذنابة شرق المدينة.

وبعد اشتباكات عنيفة ومحاصرة قوات كبيرة للمنزل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من وسام وعبد أبو لبدة، وبهاء فياض من داخل منزل عائلة الشهيد سيف الدين أبو لبدة قبل أن تنسحب من المخيم بشكل كامل.

وأكدت كتيبة طولكرم في الضفة المحتلة اليوم الأحد 26/3/2023، أن المقاومين يتصدون لاقتحامات العدو على أطراف المخيم عند منطقة المحجر وجميع المحاور وسيكون هناك مفاجئات لا يتوقعها العدو.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها: يا جماهير شعبنا العظيم يا من تخلع القبعات احتراما لكم أهلنا المدنيين في محافظة طولكرم عامة وفي مخيم نور شمس خاصة جنودكم يتصدون لاقتحامات العدو على أطراف المخيم عند منطقة المحجر وجميع المحاور وسيكون هناك مفاجآت لا يتوقعها العدو".

وتابعت:" نرجوا منكم أخذ الحيطة والحذر وإعطاء المجال لجنودكم للتصدي فلا نريد أن يصاب أحدكم أو تعرضون أنفسكم للخطر فلا تجزعونا بكم واتركوا بني صهيون لنا نعلم جيداً كيف نردهم خائبين بإذن الله."

وفجر اليوم الأحد، استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر الأحد، مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بصليات من الرصاص غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا جنودًا بالرصاص عند مستوطنة "نتساني عوز" المقامة على أراضي المواطنين غرب المدينة. فجر اليوم الأحد.

وذكرت أن شبان تمكنوا من إحراق جيب عسكري "إسرائيلي" بعد إلقاء زجاجة حارقة عليه على خط 60 بنابلس.