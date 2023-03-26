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إدارة سجون الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 12 أسيرًا

26 آذار / مارس 2023 02:29

رام الله - وكالة الرأي :

قال نادي الأسيـر، إن إدارة سجون الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 12 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أنه بعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي من بلدة يطا جنوب الخليل، اليوم، والذي ارتقى في العاشر من شباط المنصرم في سجون الاحتلال، بقي هناك جثامين 12 شهيدا وهم:

- أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980

- عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018

- فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019

- نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019

- بسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019

- سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020

- كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020

- سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021

- داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022

- محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 202

- ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022

- وديع أبو رموز محتجز جثمانه منذ كانون الثاني 2023

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