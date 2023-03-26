أوقاف الشمال تفتتح مسجد عمر بن الخطاب بالمحافظة

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت مديرية أوقاف الشمال مسجد (عمر بن الخطاب) في المحافظة، وذلك خلال حفل نظّمته في المسجد، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، ومدير المديرية د. مرسي سلمان، وقيادات حكومية ومجتمعية، ولفيف من العلماء والدعاة.

وخلال خطبة الجمعة أكّد الأغا أن الأوقاف تُولي ملف المساجد اهتمامًا كبيرًا، من خلال نشر رسالة الإسلام بالكلمة الحسنة، وتعزيز التكافل الاجتماعي، منوهًا أن المساجد تبني الشخصية المسلمة على مبادئ الإسلام، وتدعو إلى التخلّق بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشاد بجهود لجنة الإعمار ودولة قطر الشقيقة ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا وجمعية قوافل الخير على دعم متابعة مراحل البناء، وصولًا إلى افتتاحه.

بدوره أكّد بحر أن المؤمن يفرح ببناء المسجد أكثر من فرحته ببناء منزله، فالمساجد تربّي الجيل على التقوى والإيمان والعقيدة، ولولاها لَعَمّ الفساد في الأرض، مشيدًا بدور الإخوة المحسنين المتبرّعين لبناء هذا المسجد الكريم سائلًا المولى عز وجل أجرًا وثوابًا غير منقطع لهم في الدنيا والآخرة.

من جهته أشار سلمان إلى أن المسجد طريق الاستقامة على طريق النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والارتقاء بالحضارة الإسلامية، وهو الحاضنة التربوية لتخريج المجاهدين القادرين على الدفاع عن ديننا ووطننا، داعيًا المصلّين وأهالي الحي إلى عمارته بالصلاة والذكر والدعاء.