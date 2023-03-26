وكالة الرأي الفلسطينية آلية عمل معبر رفح غداً الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على 218 دونماً شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو علي في يطا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تدعو لوقف ممارسات الاحتلال والمستوطنين العدوانية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت صناعية معدنية وتحويلية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد عمر بن الخطاب بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز شرطة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية اكتظاظ بعدد المعتقلين داخل "عصيون" وسط ظروف قاسية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق عدة مداخل لقرية دير شرف بالسواتر الترابية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 12 أسيرًا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو علي في يطا جنوب الخليل

26 آذار / مارس 2023 03:50

تشييع
تشييع

 الخليل – وكالة الرأي :

شيعت جماهير غفيرة في بلدة يطا، بجنازة عسكرية، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي بعد تسليم جثمانه اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى يطا الحكومي، وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه قبل الصلاة عليه في مسجد صلاح الدين الأيوبي، ومواراته الثرى في مقبرة العائلة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد أبو علي ملفوفا بالعلم الفلسطيني، منددين بجرائم الاحتلال بحق الأسرى وأبناء شعبنا.

واستُشهد الأسير أبو علي (48 عاما) في العاشر من شباط المنصرم، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيليّ، بعد سنوات من مواجهته لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

وكان الشهيد أبو علي قد اعتقل منذ عام 2012، وحكم بالسّجن 12 عامًا وهو أب لتسعة أبناء، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، وقد عانى على مدار هذه السّنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسُكري، إضافة إلى معاناته من السُمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحيّ، وهو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والداه وحرم من وداعهما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟