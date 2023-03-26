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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس المحتلة

26 آذار / مارس 2023 07:40

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم  الأحد، ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد هاشم السلايمة من باب العمود، فيما اعتقلت الشابين صالح فاخوري ومحمد أبو فرحة من باب  الأسباط في  القدس المحتلة.

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