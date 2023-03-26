عكرمة صبري: الاحتلال فشل في فرض وقائع جديدة بالأقصى

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري: "إن الاحتلال لم يصل إلى مخططاته في المسجد الأقصى بسبب صمود وثبات المرابطين".

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت تحاول إخلاء المسجد من المرابطين تمهيداً لاستباحته من قبل المستوطنين.

وتابع صبري: "إن الغرض من الاحتلال هو تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً"، مؤكدا أن "ما يسعى الاحتلال لتحقيقه في المسجد الأقصى لن يتحقق ان شاء الله.

ولفت إلى أن المستوطنين لم يجرؤوا على اقتحام الأقصى دون حماية قوات الاحتلال ، مشيرًا إلى ان اقتحامات المستوطنين تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال.

واقتحمت حشود من المستوطنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ساحة المسجد الأقصى المبارك ، صباح اليوم الأحد ، وطردت المعتكفين قسرا الليلة.

وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم بإفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت الشبان من ساحات المسجد تزامنًا مع الاقتحامات.