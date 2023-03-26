دعوات "إسرائيلية" للخروج بمظاهرات مساء اليوم في "تل أبيب"

الداخل المحتل-الرأي:

صدرت عدة دعوات من أوساط إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، للخروج بمظاهرات الساعة 22:00 "العاشرة" في شارع "كابلان" في "تل أبيب" بالداخل المحتل.

وقالت القناة 12 العبرية: "إنه بعد إقالة رئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو لوزير الحرب غالانت، صدرت دعوات للخروج بمظاهرات الساعة 22:00 في شارع "كابلان" في "تل أبيب".

وكانت قد زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو أقالَ وزير الحرب يوآف جالنت من منصبه.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن نتنياهو أقال وزير الحرب الصهيوني يوآف جالانت من منصبه، بعد تصريحاته ضد قانون "الإصلاح القضائي".

ومن ناحيته، ردّ وزير حرب الاحتلال المُقال من منصبه يوآف غالنت قائلاً: "كان وسيبقى أمن "إسرائيل" أهم شيء بالنسبة لي".