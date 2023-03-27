الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

غزة - وكالة الرأي:

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.