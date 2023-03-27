وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تهدد محركات البحث التى تنافس روبوت الدردشة فى بينج وكالة الرأي الفلسطينية "الفدائي" يفوز على المنتخب البحريني في مباراة ودية وكالة الرأي الفلسطينية تصفيات أوروبا 2024: اسبانيا تفتتح صفحة جديدة بفوز كبير على النروج وكالة الرأي الفلسطينية بطولة النجوم الرمضانية تنطلق اليوم بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية المغرب يواصل كتابة التاريخ بفوز على البرازيل 2-1 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يضرمون النار بأراضي زراعية في حوارة وكالة الرأي الفلسطينية عصير الليمون.. غسول الفم الطبيعي للتخلص من رائحة الفم الكريهة وكالة الرأي الفلسطينية 7 أطعمة مهمة تحتوى على الكالسيوم وكالة الرأي الفلسطينية نقص الحديد.. عواقب يجب معرفتها وكيفية التغلب عليه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

27 آذار / مارس 2023 09:12

غزة - وكالة الرأي:

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

 وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟