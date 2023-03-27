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7 أطعمة مهمة تحتوى على الكالسيوم

27 آذار / مارس 2023 09:16

7 أطعمة مهمة تحتوى على الكالسيوم
7 أطعمة مهمة تحتوى على الكالسيوم

الكالسيوم هو أكثر المعادن وفرة في الجسم ، ويتم تخزين ما يقرب من 99 في المائة من الكالسيوم في الجسم في بنية العظام والأسنان و الحقيقة هي أن الكثير منا لا يأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعانى الكثيرون من نقص الكالسيوم مما يؤثر على صحتهم وعضلاتهم، يفكر معظم الناس على الفور في منتجات الألبان عندما يسمعون الكالسيوم ، وخاصة الحليب. في حين أن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى هي بالتأكيد مصادر جيدة للكالسيوم ، إلا أنها ليست الخيار الوحيد قد يفاجئك أن العديد من الأنواع المختلفة من النباتات غير المصنوعة من الألبان والأطعمة المشتقة من الحيوانات  بما في ذلك الخضروات والأسماك والمكسرات والفاصوليا  توفر الكالسيوم أيضًا.

فيما يلي أهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم:
 
1: السردين
 
السردين غذاء غني بالبروتين ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على دهون صحية للقلب بالإضافة إلى مغذيات دقيقة مهمة مثل فيتامين ب 12 والسيلينيوم والفوسفور.

2: الحليب
 
يعتبر الحليب مصدرًا عالي الجودة للفيتامينات A و D. الأبقار التي ترعى على العشب تنتج مستوى أعلى من الفيتامينات الصحية للقلب والقابلة للذوبان في الدهون من الحليب الذي يأتي من أبقار المزارع.

3: الخضراوات الورقية
 
الخضار الورقية الخضراء مليئة بالعناصر الغذائية وهي مفيدة جدًا لك معظمهم غني بالكالسيوم ، وخاصة الكرنب والسبانخ واللفت.

4: الزبادي
 
هناك العديد من أنواع الزبادي ، وكلها غنية بالكالسيوم وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ،  يحتوي 200 جرام من اللبن الزبادي اليوناني غير المحلى كامل الدسم (حوالي كوب واحد) على حوالي 200 ملليجرام من الكالسيوم (20

تعتبر منتجات الألبان غير المصنعة والمخمرة مفيدة لصحة الأمعاء بسبب البروبيوتيك ("البكتيريا الجيدة") التي توفرها ، على افتراض أن بروتينات الألبان ليست مشكلة بالنسبة لك. الزبادي اليوناني العادي ، على وجه الخصوص ، يحتوي على بروتين أكثر وسكر أقل من الزبادي العادي.

5: الجبن
 
تحتوي معظم الأجبان على الكثير من الكالسيوم وهى من افضل الأطعمة التي تساعد في تعزيز صحة الجسم .

6: اللوز
 
يحتوى اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكالسيوم المفيد لصحة العضلات والمفاصل.

7: البامية
 
البامية غذاء غني بالألياف ونصف تغذيته عبارة عن ألياف قابلة للذوبان يوجد أيضًا ما يقرب من 10 بالمائة من المستويات الموصى بها من فيتامين ب 6 وحمض الفوليك.

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